Haberler Yaşam Haberleri Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları devam ediyor!
Giriş Tarihi: 15.6.2022 11:06

Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları devam ediyor!

Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları devam ediyor!

Filenin Sultanları 5. Maçına çıkmaya hazırlanıyor. Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız Brezilya’nın konuğu. Bu noktada kırmızı beyazlı taraftarlar “Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya başladı. 4 maçta 3 galibiyet alan milli takım deplasmana günler öncesinden gitti. Peki, Brezilya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? İşte Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi…

Brezilya Türkiye voleybol maçı için araştırmalar sürüyor. Filenin Sultanları maç takvimi kapsamında belirlenen tarihler taraftarlar ile paylaşıldı. Tüm dünyada başarısı kanıtlanmış A Milli Kadın Voleybol Takımımız Belçika, Bulgaristan ve İtalya maçlarını aldı ancak son maçta Çin'e takıldı. Yola devam eden millileri izlemek için "Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. Peki, Brezilya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

BREZİLYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları 5. Maçına 16 Haziran 2022 Perşembe günü çıkacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 03.00'te başlayacak.

Gece saatlerinde oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu.

BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Türkiye voleybol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye

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Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları devam ediyor!
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