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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Brezilya’dan madalyalarla döneceğiz

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Brezilya’dan madalyalarla döneceğiz
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 13 farklı branşla katılan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi amaçlıyor. Olimpiyatlarda ilk altın madalya Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'ndan geldi. Bireysel yarışlarda da milli karateciler Sabri Kıroğlu gümüş, Osman Emre Kula ve Melek Özkaya bronz madalya kazandı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türk halkının güvenini boşa çıkarmamak için çok çalıştıklarını belirtirken, antrenörler ve sporcular hedeflerini anlattı.

'BAŞARIYA KENETLENDİK'
İşitme Engelliler Kadın Hentbol Milli Takımı Baş Antrenörü Şenay Bağdatlı: Yeni bir takımız. Kadın hentbol takımı olimpiyatta ilk kez yer alacak. Şampiyonluk hedefliyoruz.
Milli tekvandocu Selver Şeker: 7 ay önce Bulgaristan'da işitme engelliler olimpiyatında birinci oldum. Dünya şampiyonuyum. Kendime inancım tam, olimpiyatta birinci olacağım. Vatanımı en iyi şekilde temsil edeceğim.
Milli voleybolcu Gamze Çokgenç: Geçen sene kadın voleybol takımı olarak İtalya'da düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonu olduk. Aynı başarıyı göstereceğimize inanıyorum.
Milli güreşçi Sinan Sadak: İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya almıştım, başarımı sürdüreceğim.
Milli basketbolcu Esin Bilgili: Takım olarak olimpiyattan altın madalya ile döneceğiz. Başarıya kenetlendik.

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Brezilya’dan madalyalarla döneceğiz
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