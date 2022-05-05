Brezilya’dan madalyalarla döneceğiz

Brezilya'dadüzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 13 farklı branşla katılan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi amaçlıyor. Olimpiyatlarda ilk altın madalya Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'ndan geldi. Bireysel yarışlarda da milli karateciler Sabri Kıroğlu gümüş, Osman Emre Kula ve Melek Özkaya bronz madalya kazandı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türk halkının güvenini boşa çıkarmamak için çok çalıştıklarını belirtirken, antrenörler ve sporcular hedeflerini anlattı.Yeni bir takımız. Kadın hentbol takımı olimpiyatta ilk kez yer alacak. Şampiyonluk hedefliyoruz.7 ay önce Bulgaristan'da işitme engelliler olimpiyatında birinci oldum. Dünya şampiyonuyum. Kendime inancım tam, olimpiyatta birinci olacağım. Vatanımı en iyi şekilde temsil edeceğim.Geçen sene kadın voleybol takımı olarak İtalya'da düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonu olduk. Aynı başarıyı göstereceğimize inanıyorum.İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya almıştım, başarımı sürdüreceğim.Takım olarak olimpiyattan altın madalya ile döneceğiz. Başarıya kenetlendik.