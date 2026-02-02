Bu acıya can dayanmaz

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Onur Yılmaz'ın (21) ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım öğrencisi Sudem Çakmak (19) ve 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın (12) cenazeleri ailelerine teslim edildi. İlk olarak ortaokul öğrencisi Seyman Çınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Manavgat ilçesine götürüldü. Burada ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını baharında kazada can veren Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım öğrencisi Sudem Çakmak'ın (19) cenazesi Bilecik'ten gelen baba Nikail anne Sedef Çakmak'a teslim edildi. Acılı anne ve baba yakınlarının yardımı ile ayakta durdu. Kızlarının cenazesini alırken gözyaşlarına boğulan Çakmak ailesi, "Sen çek gençsin. Allah'ım bu nasıl bir acı" feryatları yürekleri dağladı. Sudem Çakmak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e götürüldü. Kazada hayatını kaybeden bir diğer üniversite öğrencisi Onur Yılmaz'da Antalya'da Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne Seyiben yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.