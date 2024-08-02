Bu acıya yürek dayanmaz

Şanlıurfa'nın Akçakale karayolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında önceki gece, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada millet bahçesine pikniğe giden Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler hayatını kaybetti. 2 çocuğun anne-babasıyla bir kardeşi de yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücüsü Mustafa K. (19), yanındaki Ş.İ. ile polis merkezine giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Mustafa K. tutuklandı.Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri de Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Kazada hayatını kaybeden Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşlerin babası Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İsi ailesinin en büyük çocukları Abdulselam (12) İsi ile anne Zeynep'in (31) tedavilerinin de aynı hastanede sürdüğü ve durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Kazada ölen 5 çocuk, Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.