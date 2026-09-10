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Giriş Tarihi: 10.09.2026 13:16

Bu acıya yürek dayanmaz! Şanlıurfa'da kazada aynı aileden yaşamını yitiren 4 kişi yan yana toprağa verildi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları ve ağıtlar arasında yan yana toprağa verildi.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bu acıya yürek dayanmaz! Şanlıurfa’da kazada aynı aileden yaşamını yitiren 4 kişi yan yana toprağa verildi
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Kaza, Bozova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Levent Çerçi yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, M.G. idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Levent Çerçi, Fatma Çerçi, Mustafa Çerçi ve Büşra Çerçi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından acı haber aileye ve yakınlarına ulaştı. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybeden Levent Çerçi, Fatma Çerçi, Mustafa Çerçi ve Büşra Çerçi için Bozova ilçesindeki Hac Guli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından 4 kişinin naaşı, Bozova Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşanırken, aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Aynı aileden dört kişinin aynı kazada hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Çerçi ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, cenaze törenine katılan vatandaşlar da aileyi yalnız bırakmadı.

#ŞANLIURFA #BOZOVA

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