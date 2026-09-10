‘Bu adam beni öldürmeye çalışıyor’

Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım (38) tarafından silahla vurularak öldürülen Gamze Yıldırım'ın (35) ablasına gönderdiği ses kayıtları ortaya çıktı.

ÖLÜM GELİYORUM DEDİ

Cinayetle ilgili savcılığın soruşturma sürerken dosyaya giren yeni delillere de SABAH ulaştı. Yıldırım'ın öldürülmeden bir ay önce Kırşehir'deki ablasına gönderdiği ses kayıtlarında ölümün adeta geliyorum dediği ortaya çıktı. Genç kadın mesajlarında, 'Benim evden girip çıktığımı takip ediyor. Beni öldürmeye çalışıyor' dedi. Abla da ses kayıtlarını savcılığa sundu. Öte yandan 2025'te tatil için gittikleri Sinop'ta, Yıldırım'ın alkollü halde Gamze'ye şiddet uyguladığı ve genç kadını yolda araçtan indirdiği, Gamze'nin de darp raporu alıp şikâyetçi olduğu öğrenildi. Habip Yıldırım'ın cinayetten önce Gamze'nin ablasının ve eniştesinin yanına gittiği orada, 'Gamze'ye biri bir şey yapacaksa o da benim' dediği ileri sürüldü. Gamze'nin ablasına 'Çocuklarım için kendimi feda ediyorum. Ben ölsem bile bu adamın soyadını taşımak istemiyorum' dediği öğrenildi.