Bu burçların ağzında bakla ıslanmıyor! Asla sırrınızı söylememeniz gereken 3 burç

Yaylar durumlarla daha az, gerçeklerle ise daha çok ilgilenirler. Olayın derinine inmek onlar için önemlidir. Bu canlı, yoğun ve karizmatik insanlar hikaye anlatma becerileriyle tanınırlar ve dramayı abartmayı ve güçlendirmeyi severler. Onlara gizli tutulması gereken bir şeyi anlatırken dikkatli olun çünkü eğer yeterince iyi bir hikayeyse, bunu paylaşmadan duramazlar.

2. İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

İkizler burçların dedikoducusudur. Bu yüzden kesinlikle ağızlarını kapalı tutamazlar. Yönetici gezegenleri haberci olan Merkür'dür ve onların yapmak istediği de budur... iletişim kurmak! Herkesin hayatını mahvetmek istediklerinden değil, sadece kendi kurallarına göre oynamayı sevdiklerinden böylelerdir.