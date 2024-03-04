Bu burçların ağzında bakla ıslanmıyor! Asla sırrınızı söylememeniz gereken 3 burç

İşte astrolojiye göre asla sırlarınızı söylememeniz gereken 3 burç ve sır konusunda güvenebileceğiniz 3 burç…
SIR SAKLAYAMAYAN 3 BURÇ
1. Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
Yaylar durumlarla daha az, gerçeklerle ise daha çok ilgilenirler. Olayın derinine inmek onlar için önemlidir. Bu canlı, yoğun ve karizmatik insanlar hikaye anlatma becerileriyle tanınırlar ve dramayı abartmayı ve güçlendirmeyi severler. Onlara gizli tutulması gereken bir şeyi anlatırken dikkatli olun çünkü eğer yeterince iyi bir hikayeyse, bunu paylaşmadan duramazlar.
2. İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
İkizler burçların dedikoducusudur. Bu yüzden kesinlikle ağızlarını kapalı tutamazlar. Yönetici gezegenleri haberci olan Merkür'dür ve onların yapmak istediği de budur... iletişim kurmak! Herkesin hayatını mahvetmek istediklerinden değil, sadece kendi kurallarına göre oynamayı sevdiklerinden böylelerdir.
3. Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Başak burcu da iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilir ve kesinlikle dedikodu yapmaktan hoşlanır. Balık gibi, Başaklar genellikle diğer insanların hayatlarına çok fazla dahil olurlar. Ancak Balıklar genellikle çok özverili olurken, Başaklar biraz fazla bencil olabilirler. Eğer size yardım edeceklerse, bunu onların yollarıyla yapmanızı isterler . Ve eğer Başak'ın planına karşı koyma hatasını yaparsanız, işleri yanlış yönettiğiniz konusunda herkese dert yanacaklarından emin olabilirsiniz. Bu, bir olayı iletmek için gereken herhangi bir sırrı anlatmayı da içerir.
SIR TUTABİLEN 3 BURÇ
1. Akrep (22 Ekim - 21 Kasım)
Akrepler, sırlarınızı asla başkasına söylemezler. İçe dönük, sessiz ve gizemli bir Akrep asla sırlarınızı açıklamaz (tabii ki ilk önce onlarınkini dökmediğiniz sürece!)
2. Balık (19 Şubat - 20 Mart)
Akrepler gibi Balık da hassas bir su burcudur; sırlarınıza, kendi sırlarına davrandıkları gibi davranacağına güvenebilirsiniz - özen ve anlayışla! Özverili olmasıyla bilinen Balık, başkalarına yardım ederken kendini kaybedebilir, bu yüzden bu tatlı balıklardan birine sırlarınızı dökerken dikkatli olun. Aşırı empati kurabilirler ve bir başkasının enerjisinden kurtulmakta zorluk çekebilirler, bu yüzden bunu bir günlüğe veya terapiste anlatarak sindirmeye çalışacaklardır. Yani Balık burcuna ağırlık vermek istemiyorsanız sırlarınızı kendinize saklayın.
3. Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Aslanlar son derece sadık ve güvenilir arkadaşlardır. Bazen yanlış bir şekilde kendine takıntılı olarak tanımlanan Aslanlar, aslında kendilerinden çok diğer insanlarla ilgilenirler. Onları hayatta tutan ve motive eden, sevdikleri insanlardır ve bir Aslan sizi bir kez hayatına aldığında kolay kolay bırakmaz. Akrepler gibi, Aslanlar da önce onların güvenine ihanet etmediğiniz sürece asla sırlarınızı başkalarına anlatmazlar.