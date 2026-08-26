Bu camide hiç engel yok

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki asırlık Hacı Hasan Ağa Camii, engelli bireylere yönelik 17 yıldır sunduğu mimari ve teknolojik çözümlerle "dünyanın ilk engelsiz ibadethanesi" unvanını taşıyor. 2009'daki restorasyonun ardından tüm fiziki engelleri kaldırılan tarihi cami; özel dokulu izli halı, indüksiyon döngülü ses sistemi ve işaret diliyle sunulan projeksiyonlu hutbe hizmetiyle engelli cemaate tam erişilebilirlik sağlıyor. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcılarının en ön safa kadar ulaşmasını sağlayan zemin tasarımı, farklı engel gruplarının aynı safta yan yana namaz kılmasına olanak tanıyor.

Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kriterlerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye genelinde bakanlık denetiminden geçerek 'erişilebilir cami' belgesi alan 3 cami var ve bunların üçü de Eskişehir'de. Erişilebilir cami, halkımızın bildiği engelsiz cami statüsünün bir üst derecesidir. Özel lavaboları, abdest mekânları, özel halıları ve asansörleriyle öne çıkar. Kentimizde ayrıca 11 engelsiz camimiz mevcuttur."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör