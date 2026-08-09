Bu caminin kubbesi gökyüzü

Bursa
'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Safa Camii, ezber bozan mimari özellikleriyle yoğun ilgi görüyor. 2014 yılında ibadete açılan 1250 metrekarelik cami, klasik kalıpların dışına çıkan tasarımıyla dikkat çekiyor. Caminin en belirgin özelliği, hareketli kubbe sistemi. Teknik destekle orta alanı açılır kapanır hale getirilen kubbe, özellikle sıcak yaz aylarında cemaate gökyüzünün altında, serin ve ferah bir ortamda ibadet etme imkânı sunuyor. Bursa'da ilk ve tek olan bu sistem, içerideki havayı anında tazeliyor. Görsel tasarımıyla da fark yaratan camide, geleneksel büyük avizeler yerine modern duvar LED aydınlatmaları tercih edildi. Safa Camii İmamı Gökhan Bedir ve Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, bu yenilikçi yapının cemaat tarafından çok beğenildiğini ve huşu içinde ibadet ortamı sunduğunu belirtti. Mahalle sakinleri ise her mevsim ferah bir ortamda namaz kılmaktan memnun.