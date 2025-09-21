Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 557 bin lira!



VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB temsilcisi Şeyda Demiryürek, doğaya sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kum zambakları, sahillerimizin doğal ve kültürel miraslarından biridir. Bilinçsizce yapılan müdahaleler bu zarif bitkinin yok olmasına neden olabilir. Hem fiziksel koruma önlemleri aldık hem de halkımızı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar başlattık. Bu güzelliği hep birlikte yaşatabiliriz. Kum zambaklarını birlikte koruyalım."

Yetkililer, sahillerde temizlik kurallarına uyulması, kum zambaklarının bulunduğu alanlarda ateş yakılmaması, araç ve evcil hayvanlarla girilmemesi gerektiğini vurgularken, "Unutmayalım, her bir kum zambağı gelecek nesiller için çok değerli" sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.