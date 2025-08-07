Bu eziyete bir çare bulun

Ankara'nın Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesinde yaşanan üst geçit sorunu bir türlü çözüme kavuşamadı. Üst geçitte bulunan asansör ve yürüyen merdiven arızası başta engelli ve yaşlı vatandaşlar için bir çileye dönüştü.Etiler Mahallesi ile İstasyon Mahallesi'nin tam ortasında kalan üst geçit ile karşıya geçmek isteyen vatandaşlar bitmek bilmeyen arızalar nedeniyle karşıya geçemiyor ya da birilerinden yardım almak zorunda kalıyor. Yaşanan sorunun artık bir an önce çözüme kavuşmasını isteyen mahalle halkı SABAH'a konuştu.Çözülemeyen arızalar nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden bedensel engelli Emin Çinkaya, 3 aydır Etimesgut ilçesine dilekçe yazdıklarını belirterek "3 aydır ne asansör ne de merdiven arızası düzeldi. Ben engelli bir bireyim, karşıya geçemiyorum. Yoldan geçen vatandaşlardan yardım istiyorum, halletmem gereken işlerim var. Yardım istiyoruz bu asansör ve yürüyen merdiven arızası bir an önce çözüme kavuşsun artık" görüşünü dile getirdi.Mahalle sakinlerinden Serpil Arıer ise "Yaşlılarımız var, çocuklarımız var mağdur oluyorlar. Engelli vatandaşları kucağında taşıyanlar var. Bu zulüm niye neden bir çözüm bulmuyorlar" diyerek sitemini dile getirdi.Yaşanan duruma tepki gösteren isimlerden biri de mahalle sakini Cemalettin Durak. Sorunun çözüme kavuşmadığını ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ne de Etimesgut Belediyesi'nin mahalle halkını ciddiye almadıklarını belirten Durak, "Sorunu çözmüyorlar. Gözümün önünde asansörde kalanlar oldu. Bozuk asansör içine binen çıkamıyor. Mahalleli yardım etti, mahsur kalanları öyle çıkardık. Çözüm bulmaları için birinin canının yanması mı lazım" dedi.