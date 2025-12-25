Bu gece mübarek Regaip Kandili

İslam âleminde rahmeti ve bereketi bol 'üç ayların' başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor. 'Rağbet edilen, değerli ve bol bağış' anlamına gelen regaip, dini literatürde sevap, mükâfat ve faziletli amelleri ifade ediyor. Bu mübarek gece, manevi kazançların arttığı, duaların ve ibadetlerin ayrı bir anlam kazandığı özel zamanlar arasında yer alıyor.

ÜÇ AYLAR MANEVİ BİR FIRSAT

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Arpaguş, recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönemin muhasebe, arınma ve yenilenme fırsatı sunduğunu vurguladı. Üç ayların manevi hayat açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Arpaguş, bu özel zamanların zihin ve gönül dünyasında derin izler bıraktığını belirtti. Dünya hayatının bir imtihan alanı olduğunu hatırlatan Arpaguş, insana verilen en büyük nimetlerden birinin ömür olduğunu ifade etti.