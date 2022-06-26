Haberler Yaşam Haberleri Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Bu gerekçeyi kabul etmiyoruz
Giriş Tarihi: 27.6.2022

Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Bu gerekçeyi kabul etmiyoruz

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Bu gerekçeyi kabul etmiyoruz

İşadamı Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, gerekçeli karara tepki gösterdi: “Caniye indirim yapılmasını kabullenemeyiz. Adalet mücadelesine devam edeceğiz”

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğup, can çekişirken varilde yakan ve üzerine beton döken işadamı Cemal Metin Avcı'ya, "Haksız tahrik" uygulanarak 23 yıl hapis cezası verdiği davanın, açıklanan gerekçeli kararına da tepkiler sürüyor. Vahşi cinayetin kurbanı Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin de, gerekçeli karara sert tepki gösterdi.

'HAYALLERİMİZİ GÖMDÜLER'
Mahkemenin gerekçeli kararını kabul etmediklerini söyleyen Sıddık Gültekin, "Kızımı hunharca katledip, yaktılar, varile koyup, üzerine beton döktüler. Sonra götürüp dereye attılar. Eğer arkadaşları bize bu adamı ihbar etmeselerdi, kızımın cesedini bile bulamayacaktım. Kızım 27 yaşındaydı ve hayalleri vardı. Hem kızımın hem de bizim hayallerimizi toprağa gömdüler. Böyle bir caniye indirim yapılmasını kabullenemeyiz. Biz hem ağırlaştırılmış müebbet hem de üstüne başka cezalar bekliyorduk. Fakat gelinen noktada bu kişiye ödül gibi ceza verildiğini görüyoruz" dedi.



'YARGITAY'A GİDECEĞİZ'
Baba Gültekin, şöyle devam etti: "Ben bu gerekçeli kararı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Biz Türk yargısına güveniyoruz ve vicdanlı hâkimlerin olduğuna inanıyoruz. Yarın öbür gün bu cani dışarı çıkar ve başka bir kızın daha kanına girer ve katleder. Hiçbir canlı ölümü hak etmiyor. Böyle bir ölümü hele kabullenmek mümkün değil. Bu işi ve kararı savunanlar empati yaptıklarında beni daha iyi anlayacak. Ben adalet mücadelesi vermeye devam edeceğim. İstinaf Mahkemesi'ne dilekçemizi verdik. Gerekirse Yargıtay'a gideceğiz. Sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi'ne de gideceğiz. Bütün adalet yollarını sonuna kadar kullanacağım."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Temmuz zammı ile 7 tabloda tüm emekli ve memur maaşları hesaplandı! Kazanç 2.781 TL'yi buluyor: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
EMEKLİ ZAMMI 2022 güncel durum: Yüzde 40'ın üzerinde mi geliyor! SSK ve BAĞ-KUR En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Asgari ücret zammı son dakika haberi: 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Kurban bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak, ödemeler zamlı mı olacak?
SON DAKİKA: CHP'li Aykut Erdoğdu'ya şok! Eski eşten videolu intikam
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN LİSTESİ: 27 Haziran 2022 Sigaraya zam geldi mi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika transfer haberleri: Emre Mor transferinde mutlu son! İşte yeni takımı ve bonservisi...
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...
Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı
En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 7’nci sıradan giren Nihat Özdemir golf sahasında aşkı buldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Bu gerekçeyi kabul etmiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA