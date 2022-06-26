Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Bu gerekçeyi kabul etmiyoruz

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğup, can çekişirken varilde yakan ve üzerine beton döken işadamı Cemal Metin Avcı'ya, "Haksız tahrik" uygulanarak 23 yıl hapis cezası verdiği davanın, açıklanan gerekçeli kararına da tepkiler sürüyor. Vahşi cinayetin kurbanı Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin de, gerekçeli karara sert tepki gösterdi.Mahkemenin gerekçeli kararını kabul etmediklerini söyleyen Sıddık Gültekin, "Kızımı hunharca katledip, yaktılar, varile koyup, üzerine beton döktüler. Sonra götürüp dereye attılar. Eğer arkadaşları bize bu adamı ihbar etmeselerdi, kızımın cesedini bile bulamayacaktım. Kızım 27 yaşındaydı ve hayalleri vardı. Hem kızımın hem de bizim hayallerimizi toprağa gömdüler. Böyle bir caniye indirim yapılmasını kabullenemeyiz. Biz hem ağırlaştırılmış müebbet hem de üstüne başka cezalar bekliyorduk. Fakat gelinen noktada bu kişiye ödül gibi ceza verildiğini görüyoruz" dedi.Baba Gültekin, şöyle devam etti: "Ben bu gerekçeli kararı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Biz Türk yargısına güveniyoruz ve vicdanlı hâkimlerin olduğuna inanıyoruz. Yarın öbür gün bu cani dışarı çıkar ve başka bir kızın daha kanına girer ve katleder. Hiçbir canlı ölümü hak etmiyor. Böyle bir ölümü hele kabullenmek mümkün değil. Bu işi ve kararı savunanlar empati yaptıklarında beni daha iyi anlayacak. Ben adalet mücadelesi vermeye devam edeceğim. İstinaf Mahkemesi'ne dilekçemizi verdik. Gerekirse Yargıtay'a gideceğiz. Sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi'ne de gideceğiz. Bütün adalet yollarını sonuna kadar kullanacağım."