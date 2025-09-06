Bu hafta sonu sınav var mı? 6-7 Eylül Cumartesi ve Pazar günü sınav yapılacak mı?

6 Eylül Cumartesi günü ÖSYM ya da MEB tarafından herhangi bir sınav uygulanmayacak. Buna karşılık 7 Eylül Pazar günü ise adayların heyecanla beklediği 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.
Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak. İkinci oturum 13 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.