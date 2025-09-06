Bu hafta sonu sınav var mı? 6-7 Eylül Cumartesi ve Pazar günü sınav yapılacak mı?

6 Eylül Cumartesi günü ÖSYM ya da MEB tarafından herhangi bir sınav uygulanmayacak. Buna karşılık 7 Eylül Pazar günü ise adayların heyecanla beklediği 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu yapılacak.