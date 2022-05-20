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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Bu ilanlarda mizah var

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bu ilanlarda mizah var
Ankara'da yaşayan illüstratör Onur Bolat, sokaklardaki iş ilanlarını ve reklamları mizahla harmanlayıp ortaya koyduğu ilginç ilan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kendisini 'fizik bilimi' anlamına gelen 'Hikmeti Tabiyeci' adıyla tanıtan Bolat'ın sokaklara astığı ilanlar arasında, "Muratgil'in Damından Atlama Kursu", "Yarışçı Salyangoz Aranıyor", "Arılar İçin İniş Pisti" ve "Karınca Millet Bahçesi" gibi ilanlar yer alıyor. Görenleri tebessüm ettiren eserlere imza atan Bolat, "Sokakları sergi salonuna çevirdim" diyor.

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Bu ilanlarda mizah var
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