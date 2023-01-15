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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Bu ilçede öğrencilere ulaşım ücretsiz

Öğrencilere destek olmak isteyen Kestel Belediyesi, 3 bin 443 liseli ve üniversitelinin aylık 90 lira olan abonman ücretini karşılayacak

İHA
Bu ilçede öğrencilere ulaşım ücretsiz
Bursa Kestel Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Geçtiğimiz aylarda üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarını bir yıllığına karşılama kararı alan belediye, ilçe halkı tarafından büyük takdir kazandı. Desteği genişletme kararı alan belediye lise öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yaptı.
Karardan veliler de öğrenciler de memnun. Ulaşım desteğini sevinçle karşılayan öğrenciler "Bizlere yönelik böyle bir destek sağlanması güzel oldu. 3 çocuğu olan aileler için çok güzel bir destek. Çünkü ailemizde maaşların belli bir kısmı yol masrafına gidiyor" dedi.



Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır "Eğitim döneminin başında örgün üniversitelerde lisans veya ön lisans eğitimi gören öğrencilerimizin yıllık abonman kartlarını Kestel Belediyesi olarak üstlenmiştik. Güzel bir memnuniyet oluştu. Gelen talepleri değerlendirdik, liseli kardeşlerimiz için de uygulamak istedik. İlçe meclisimizde almış olduğumuz kararla Kestel'de ikamet edip, ilçe dışında okuyan liseli öğrencilerinin de ulaşım giderlerini, BURULAŞ'a ait abonman ücretini belediyemiz tarafından karşılama kararı aldık. Kıymetli öğrencilerimize ve değerli ailelerine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Öğrencilerimize sahip çıkmalıyız. Desteklerimizi her zaman hissettirmeliyiz" diye konuştu.

ULAŞIMA ZAM YAĞDIRAN BELEDİYELERE DERS OLSUN
Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi'nin ulaşıma yaptığı yüzde 40 zamma öğrencilerden tepki yağmıştı.

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Bu ilçede öğrencilere ulaşım ücretsiz
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