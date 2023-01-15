Bu ilçede öğrencilere ulaşım ücretsiz

Bursa Kestel Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Geçtiğimiz aylarda üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarını bir yıllığına karşılama kararı alan belediye, ilçe halkı tarafından büyük takdir kazandı. Desteği genişletme kararı alan belediye lise öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yaptı.Karardan veliler de öğrenciler de memnun. Ulaşım desteğini sevinçle karşılayan öğrenciler "Bizlere yönelik böyle bir destek sağlanması güzel oldu. 3 çocuğu olan aileler için çok güzel bir destek. Çünkü ailemizde maaşların belli bir kısmı yol masrafına gidiyor" dedi.Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır "Eğitim döneminin başında örgün üniversitelerde lisans veya ön lisans eğitimi gören öğrencilerimizin yıllık abonman kartlarını Kestel Belediyesi olarak üstlenmiştik. Güzel bir memnuniyet oluştu. Gelen talepleri değerlendirdik, liseli kardeşlerimiz için de uygulamak istedik. İlçe meclisimizde almış olduğumuz kararla Kestel'de ikamet edip, ilçe dışında okuyan liseli öğrencilerinin de ulaşım giderlerini, BURULAŞ'a ait abonman ücretini belediyemiz tarafından karşılama kararı aldık. Kıymetli öğrencilerimize ve değerli ailelerine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Öğrencilerimize sahip çıkmalıyız. Desteklerimizi her zaman hissettirmeliyiz" diye konuştu.Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi'nin ulaşıma yaptığı yüzde 40 zamma öğrencilerden tepki yağmıştı.