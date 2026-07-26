Bu kampta ekran yok dostluk var

Türk Kızılay'ın her yıl düzenlediği Gençlik Kampları, bu yaz da Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri bir araya getiriyor. İstanbul Heybeliada ve Ankara Çamkoru'da gerçekleştirilen kamplarda gençler, dijital ekranlardan uzak doğayla iç içe bir hafta geçirirken teknoloji, sanat ve gastronomi gibi farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bu yıl kamplara 55 ilden bini aşkın 11-28 yaş arası genç katılıyor.

Bir hafta süren tematik kamplar, gençlerin yalnızca akademik veya teknik bilgi edinmelerini değil aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma ve gönüllülük bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar farklı atölye çalışmaları ve etkinlikler sayesinde bireysel yeteneklerini keşfederken sosyal farkındalıklarını da artırıyor. Kamplarda ayrıca Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetleri ile gönüllülük çalışmaları da gençlere yakından tanıtılıyor. Kızılay Gençlik Kampları, gençlere yaz tatilini yalnızca dinlenerek değil; üreterek, öğrenerek, doğayla bağ kurarak ve gönüllülük bilinci kazanarak değerlendirebilecekleri çok yönlü bir gelişim ortamı sunuyor. Bu yönüyle kamplar, ekran başında geçirilen zamanın yerine sosyal etkileşimi, üretimi ve yaşam becerilerini öne çıkaran alternatif bir yaz deneyimi oluşturuyor.

BU YIL TARIM DA YAPILACAK

Gençlik Kampları, katılımcılara yoğun teknoloji kullanımından uzaklaşarak doğayla yeniden bağ kurabilecekleri alternatif bir tatil deneyimi sunuyor. Özellikle bu yıl Heybeliada kamp alanında ilk kez başlatılan tarım faaliyetleriyle öğrenciler üretim ve hasat süreçlerine birebir katılıyor. Topraktan yetiştirdikleri ürünleri hasat eden gençler, bu ürünlerin kamp mutfağında değerlendirilmesine de tanıklık ederek üretimden tüketime uzanan süreci deneyimliyor.

TEKNOLOJİ KAMPINDA ÖZEL KONUK

Bu yıl 27 Temmuz-2 Ağustosarasında Heybeliada'da düzenlenecek "Teknoloji ve İnovasyon" kampında Kayseri, Kocaeli ve Nevşehir'den gelen fen lisesi ağırlıklı yaklaşık 90 kız öğrenci yer alacak. Teknoloji ve İnovasyon Kampı'nın konukları arasında Türkiye'nin ilk uzay mühendisi unvanına sahip Turgay Karakaş da bulunuyor. Karakaş, gençlerle gerçekleştireceği buluşmada bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini aktarırken kariyer yolculuğuna ilişkin tavsiyelerini de paylaşacak.