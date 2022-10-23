Haberler Yaşam Haberleri Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 23.10.2022 13:08 Son Güncelleme: 23.10.2022 15:33

Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı

Adana'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda bir otomobilde 216 bin  gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.B.'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu ortala çıktı. Adana’da 2 hafta önce de yapılan operasyonda cenaze nakil aracında uyuşturucu sevkiyatı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 2 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kentin girişinde önlem alan ekipler, şüpheli görülen araçları durdurdu.

Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı | Video

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 216 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Ekipler sürücü F.B. ile yanındaki İ.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Olayın şüphelileri araç sürücüsü olan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı F.B. ve yanında yolcu konumunda bulunan İ.B isimli şahıslar yakalanarak, gözaltına alınmış olup tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Adana'da 10 Ekim'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenerek durdurdukları İBB Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracında yaptıkları aramada, 24 kilo 550 gramı toz esrar olan toplam 144 kilo 550 gram esrar ele geçirmişti. Olayla ilgili olarak belediyede çalıştığı öğrenilen Bünyamin Samancı (45) ve Ersin Erbay. (44) ile bağlantılı oldukları Hamdullah Kara tutuklanmıştı.

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Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı
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