Bu kez öldürdü

Bursa'da, daha önce kendisini 7 yerinden bıçaklayan eşiyle çocukları için barışan Sevgi Şendilek (27), uyuşturucu kullanan ve çok sayıda sabıkası bulunan eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yıldırım ilçesinde yaşayan Sevgi Şendilek (32), daha önce kendisini 7 yerinden bıçaklayan, çok sayıda suçtan sabıkalı eşi Doğan Şendilek'i (32) terk etti. Ancak çocukları nedeniyle bir süre önce barışıp eşine döndü. Barışmanın ardından da çift arasındaki kavgalar devam etti. Önceki akşam, uyuşturucu aldığı öne sürülen Doğan Şendilek, parktaki eşi Sevgi Şendilek'in yanına giderek kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Doğan Şendilek, genç kadını defalarca bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Sevgi Şendilek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Katil zanlısı koca gözaltına alındı.