“Bu Millet Böyle Babaların Duasıyla Ayakta”

Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki taziye çadırında şehidin babası Ünal Aykut, annesi Zülbiye Aykut ve dede İsmet Aykut ile bir araya gelen Diktaş, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vekil Diktaş, "Şehidimizin kıymetli babası Ünal abimize 'Başımız sağ olsun' dediğimde, gözleri dolu dolu 'Vatan sağ olsun' cevabını aldım. Bu millet, böyle yüce gönüllü insanların duasıyla ayakta duruyor" ifadelerini kullandı. Milletvekili Diktaş, şehit İlker Aykut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Muratlı halkına başsağlığı dileyerek, "Aziz şehidimizin emaneti başımızın tacıdır" mesajını paylaştı.