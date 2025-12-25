Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 1'inci ve 2'nci etap deprem konutlarından yapımı tamamlanan 221 konutun anahtarları Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Vali Yılmaz'ın elinden yeni yuvalarının anahtarını aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, "Bu mutluluğun tarifi yok. Gerçekten çok güzel ve sağlam evler yapmışlar. Artık deprem korkusu yaşamayacağız. Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdiler.

TÜNEL KALIP SİSTEMİ KULLANILDI

Evlerine kavuşan hak sahiplerinin anahtarlarını teslim edip sohbet eden Vali Yılmaz, "Binalarımız depreme dayanıklı, tünel kalıp usulüyle yapıldı. Yoğun bir şekilde hemşerilerimizin anahtarlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Allah bir daha bizlere deprem yaşatmasın" diye konuştu.