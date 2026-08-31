“Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir” demişti! Gazeteci Kemal Öztürk hakkında soruşturma

Gazeteci Kemal Öztürk, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı televizyon programında, Esad yönetimi döneminde İdlib, Afrin ve Halep kırsalında yaşananlara ilişkin dinlediği anlatılardan söz etti. Öztürk, programda Sednaya Hapishanesi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, bu kapsamda, "Orada çalışmış çöpçüyü bile assalar, kurşuna dizseler yeridir dersiniz" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİ KATLETSELER YERİDİR' DİYESİNİZ GELİYOR"

Kemal Öztürk, açıklamalarının devamında ise Suriye'deki Arap Alevileri (Nusayriler) için şu sözleri sarf etti: "İdlib'de, Afrin'de ve Halep kırsallarında öyle korkunç hikayeler dinledim ki, 'bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor. Ama bakın intikam almadılar."

SAMANDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu yayın sonrasında Öztürk hakkında, Suriye'deki Arap Alevilerini (Nusayriler) kastederek sarf ettiği belirtilen sözleri nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında müşteki beyanları alındı. Soruşturma kapsamında Öztürk'ün gözaltına alınarak 1 Eylül'de SEGBİS üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı. Soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör