Bu robotlar hayat kurtarıyor

Antalya'da üretilen ve sahillerde hızlı müdahale ile boğulma vakalarına karşı teknoloji olarak öne çıkan robotlar 3 ayda 30 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Uzaktan kumanda ile yönlendirilebilen robotlar, denizdeki boğulma vakalarına saniyeler içinde müdahale edebiliyor. Turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği robotlar, güvenlik açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğu kaydediliyor.

Antalya sahillerinde kullanılmaya başlanan ve boğulmalara karşı güvenliğiyle dünyaya örnek olan robotların, yurtdışından da yoğun talep gördüğü bildirildi. Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği Genel Müdürü Erden Arı, "Denemelerde oldukça memnun kaldık. Hem hız hem de işlevsellik açısından çok faydalı bir ürün" diye konuştu.