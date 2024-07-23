Bu sahiller can alıyor

İstanbul'da sıcaklardan bunalan vatandaşların sahillere akın etmesiyle birlikte boğulma oranlarında artış yaşanıyor. Şu ana kadar boğulma vakalarının en çok yaşandığı noktalar İstanbul'un Karadeniz kıyısında bulunan Sarıyer'deki Kısırkaya, Arnavutköy'deki Karaburun ve Şile sahilleri oldu. Bu sahillerde geçen hafta sonu 6 kişi boğularak hayatını kaybetti. İstanbul'un adeta 'ölüm sahili' olan noktalarında yapılan bütün uyarılara rağmen vatandaşlar canını hiçe sayarak denize giriyor. Boğulma vakaları genellikle cankurtaran hizmeti verilmeyen ve kayalık bölgelerde yaşanıyor. Vatandaşların mümkün olduğunca cankurtaran olan sahillerde denize girmeleri öneriliyor.Uzmanlar, denize giren vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli faktörün ise 'çeken akıntı' olarak bilinen rip akıntısı olduğunu belirtiyor. Özellikle Karadeniz'de görülen rip akıntısında olimpik yüzücülerin bile zorlandığını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun, "Bu akıntıya karşı yüzmek, olimpik yüzücüler için bile zordur. Akıntı hızla ortaya çıkar ve en fazla 2-3 dakika gibi kısa bir süre içinde son bulur. Bu zaman aralığında kıyıda yapılacak çok fazla bir şey yoktur. Ancak akıntıya kapılanlar için hayati bir durum söz konusudur. Rip akıntısı sanılanın aksine yüzeyden derine doğru değil, kıyıdan açığa doğru hareket eder ve güzergâhı üzerindeki yüzücüleri hızla açığa doğru taşır. 'Ben su içinde olsam da ayaktayım ve kıyıya yakınım, bana bir şey olmaz' düşüncesi asla doğru değildir. Bu akıntı dize kadar gelen sulardaki insanların zeminle bağlantısını kesebilir. Bu nedenle asıl önemli olan akıntıya kapılan yüzücülerin nasıl davranması gerektiğini bilmesidir" diye konuştu.İstatistiklere göre, son bir yılda Arnavutköy'de 20, Sarıyer'de 25, Şile'de ise 10 kişi olmak üzere İstanbul'da 55 kişi boğuldu. Geçen hafta sonunda ise Şile'de 3 kişi, Sarıyer'de 2 kişi, Arnavutköy'de ise 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.