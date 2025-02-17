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Giriş Tarihi: 18.2.2025

Bu sarılma ömre bedel

Rahşan ve Numan Dönmez çifti 6 Şubat depremine Hatay’daki evlerinde yakalandı. 12 saat sonra çıkarılan evlatları Berkay’ın sol kolu kurtarılamadı. Çukurova Üniversitesi’nde protez koluna kavuşan Berkay 2 yıl sonra ilk kez babasına sarıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Bu sarılma ömre bedel
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Rahşan ve Numan Dönmez çifti, asrın felaketine 5 katlı bir binadaki evlerinde yakalandı. Bir çocukları şehir dışında olduğu için kurtulan aile ikizleri ile birlikte enkaz altında kaldı. Anne Rahşan (48) ve ikizlerden Berk, depremden hemen sonra enkazdan çıkarken, 12 saat sonra ise baba Numan ile diğer ikizleri Berkay kurtarıldı. Ancak Berkay'ın kolon altında kalan sol kolu, ampute edildi. Bir süre hastanelerde tedavisi süren 16 yaşındaki lise öğrencisi Berkay'a, Adana'da Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün kurduğu Çocuk İyilik Merkezi'nde protez kol takıldı. Koluna kavuşur kavuşmaz ise ilk işi babasına sarılmak oldu. Tekrar koluna kavuşmanın sevincini yaşayan Berkay Dönmez, "Çok sevinçliyim. Okuluma devam ediyorum" dedi. Tedavisi süresince oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan Numan Dönmez (50) ise, "Benim de belimde kırıklar vardı. İkimizin de tedavisi bitti. Oğlum protez koluna kavuştuğu an dünyalar benim oldu" diye konuştu.

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Bu sarılma ömre bedel
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