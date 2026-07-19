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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Bu sene yaz uzun sürecek

Hande ERDEM Hande ERDEM
Bu sene yaz uzun sürecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre başta Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusu olmak üzere yurdun belirli kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgâr uyarısı yapılırken yurdun geniş kesiminde hava sıcaklıkları normal seviyede seyredeceği değerlendirildi. SABAH'a konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Marmara, Ege ve Akdeniz'de özellikle pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar 4-5 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Salı ve çarşambadan itibaren iç kesimlerde sıcaklık yükselecek. Ankara'da mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde olması bekleniyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve rüzgârlı hava etkisini sürdürecek. Öte yandan yurt genelinde çarşambadan sonra kuzeyden gelecek serin hava ile mevsim normallerine dönecek" dedi. Tek, uzun vadeli meteoroloji verilerine yönelik "Sıcaklık, eylül ve ekim ayında ortalamanın üzerinde olacak. Sonbahar geç gelecek" ifadelerini kullandı.

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#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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