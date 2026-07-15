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Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:36 Son Güncelleme: 15.07.2026 09:38

Bu şişenin değeri 5 milyon dolar: Kaçak yollarla Türkiye'ye getirdiler! Altından daha değerli...

Gramı altından katbekat değerli olduğu belirtilen o madde, Yalova'da jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi. Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen yaklaşık 500 gram maddenin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu öğrenildi. İşte pet şişedeki hazine...

İHA Yaşam
Bu şişenin değeri 5 milyon dolar: Kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiler! Altından daha değerli...
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çiftlikköy ilçesinde yürüttükleri operasyonda F.C.A. adına kayıtlı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada plastik şişe içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 500 gram şüpheli madde bulundu.

AKREP ZEHRİ OLDUĞU KESİNLEŞTİ

İnceleme için Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı'na gönderilen maddenin akrep zehri olduğu analizle kesinleşti. Jandarmanın soruşturmasında zehrin Suriye uyruklu I.A. ve A.A. tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den getirildiği ve Türkiye'de alıcı arandığı tespit edildi.

EL KONULDU

Kozmetik, ilaç ve bilimsel araştırmalarda sınırlı alanlarda kullanılabilen, bu nedenle yasa dışı piyasada yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu değerlendirilen akrep zehrine el konuldu. Yaklaşık 5 milyon dolar değer biçilen maddeyle ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#YALOVA #SURİYE

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