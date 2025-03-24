Bu sofrada kardeşlik var

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde gerçekleşen iftar programına binlerce Hataylı katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk dualar eşliğinde vatandaşlarla bir arada iftarını açtı. Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi adına alana kurulan platformda Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. Büyükşehir Belediyesince kentin 15 ilçesinde kurulan iftar çadırlarıyla depremzedelere destek olunmasının yanı sıra aynı sofrada ramazan coşkusunu yaşamaları sağlanıyor.

Öntürk, Antakya, İskenderun, Defne, Kırıkhan, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde her gün, diğer ilçelerde de belirli günlerde iftar çadırlarında günlük 1200- 1500 kişilik yemek verildiğini belirtti. Ramazanın kalabalık sofralarda daha anlamlı hale geldiğini anlatan Öntürk, "Biz de çadırlarda vatandaşımızla beraber iftarlarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte ramazanımızı geçiriyoruz. Her gün iftar çadırında ya da vatandaşımızın evindeyiz" dedi. Öntürk, "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla kurdukları iftar çadırlarında şu ana kadar 150 bine yakın afetzedeyle bir araya geldiklerini belirtti. Ramazanın sonuna kadar 200 bin depremzedeyle aynı sofrada buluşmayı hedeflediklerini belirten Öntürk, ramazanın maneviyatını yaşamaya çalıştıklarını söyledi.