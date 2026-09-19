Bu yarışmanın dünyada örneğı yok

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında Aksaray'da düzenlenen 11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması, uluslararası arenadan genç yetenekleri ağırlıyor. Malezya Bilim Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden 6 öğrencilik "Astral" takımı, bu prestijli organizasyona katılabilmek için ülkelerinden yaklaşık 8 bin kilometre mesafe katederek Türkiye'ye geldi. Ocak ayından beri yoğun bir tempoda çalışan Malezyalı gençler, 10 ülkeden 302 takımın katıldığı zorlu ön eleme süreçlerini başarıyla geçerek finale kalmayı başardı. Aksaray'daki final etabında yarışan 15 finalist arasındaki 2 uluslararası ekipten biri olan Astral takımı; model uyduların roketle fırlatılması, yer istasyonuna veri aktarımı ve uçuş senaryolarının pratik uygulamalarında ter döküyor. Takım danışmanı Aifah Mohd Ali, TEKNOFEST'in dünyada başka bir örneği olmayan, çok iyi planlanmış devasa bir organizasyon olduğunu belirterek gelecekte daha fazla katılım sağlayacaklarını ifade etti. Takım kaptanı Salsa Ayu Ardini Ahmad Mukimin ise Türkiye'de çok sıcak karşılandıklarını vurgulayarak, "9 aylık emeğimizin karşılığını almak ve ilk 3'e girmek için buradayız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör