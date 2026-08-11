Bu yasa çocuklarını kaybeden ailelere umut oldu

Kan donduran olay, Ekim 2024'te Karaman Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde yaşanmış, 11. sınıf öğrencisi A.G., eski kız arkadaşıyla çıktığı gerekçesiyle husumet beslediği Mehmet Eren Parlak'ı okulun spor salonunda otururken, polis olan dayısına ait tabancayla arkadaşlarının gözü önünde peş peşe ateş ederek öldürmüştü. Gözaltına alınan A.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.





TÜM İNDİRİMLER VERİLEREK 10 YIL HAPİS CEZASI



Karaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan A.G., 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan olay tarihinde yaşının küçük olması, haksız hareketin kimden kaynaklandığı tespit edilemediğinden 'haksız tahrik' ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek 'iyi hal' indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. A.G. hakkında ayrıca, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 10 ay, 'tehdit' suçundan da 3 ay 21 gün hapis cezası alırken, 'hakaret' suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını onamıştı.



BU YASA EVLATLARINI KAYBEDEN AİLELERE UMUT OLDU



Acılı baba Önder Parlak, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilip yasalaşmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Bir süredir bu yasayı beklediğini belirten Parlak, "Hemen oğlumu öldüren katil zanlısı ve dayısı hakkında yeniden hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Benim oğlumu katleden kişi, arkadaşlarının gözü önünde peş peşe tetiğe basıp bu olayı gerçekleştirdi. Birde üzerine ceza değil ödül gibi 10 yıl ceza verildi. Eğer cezalar daha yüksek ve caydırıcı olsaydı belki de buna cesaret edemeyecekti. Ama artık bu yasa çıktı. Bundan sonra sözde çocuk denilen kişiler umarım o silahlarını, bıçaklarını eline alamayacak. Umarım bir daha Mehmet Eren'ler ölmeyecek. Başka babalar, anneler ağlamayacak. Bu yasa evladını kaybeden ailelere de umut olsun. Çünkü biz evlatlarını kaybeden ailelerin tek isteği evlatlarına bunu yapan kişi ve kişilerin en ağır cezayı almasıdır. Biz hep sadece o çocuk değil silahı ona veren, ona sahip çıkmayan ailesi de en az onun kadar suçludur demiştik. İnşallah bu ihmaller zincirinde kimler suçluysa cezasını çekecek" dedi.