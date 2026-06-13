Haberler Yaşam Haberleri Bu yıl LGS'ye kaç kişi giriyor? 2026 LGS başvuru sayısı belli oldu
Giriş Tarihi: 13.06.2026 08:22

Bu yıl LGS'ye kaç kişi giriyor? 2026 LGS başvuru sayısı belli oldu

2026 LGS için başvuru ve katılım sayısı açıklandı. Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği sınava ilişkin en çok merak edilen soru ise bu yıl LGS'ye kaç kişi giriyor sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla bu yılki katılım sayısı netlik kazandı. İşte başvuru sayısı.

Bu yıl LGS’ye kaç kişi giriyor? 2026 LGS başvuru sayısı belli oldu
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün yapılacak merkezi sınav öncesi, bu yıl kaç öğrencinin başvuru yaptığı ve sınava kaç kişinin katılacağı netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre LGS, yine milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek büyük bir rekabete sahne olacak.

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Millî Eğitim Bakanlığınca, 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla yapılacak.

Merkezî sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci; yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Bu yıl LGS'ye kaç kişi giriyor? 2026 LGS başvuru sayısı belli oldu
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