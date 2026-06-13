Bu yıl LGS’ye kaç kişi giriyor? 2026 LGS başvuru sayısı belli oldu

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK? Millî Eğitim Bakanlığınca, 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla yapılacak.

Merkezî sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci; yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.