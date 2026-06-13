Bu yıl LGS’ye kaç kişi giriyor? 2026 LGS başvuru sayısı belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün yapılacak merkezi sınav öncesi, bu yıl kaç öğrencinin başvuru yaptığı ve sınava kaç kişinin katılacağı netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre LGS, yine milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek büyük bir rekabete sahne olacak.
YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Millî Eğitim Bakanlığınca, 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla yapılacak.
Merkezî sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci; yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.
BAKAN TEKİN'DEN UYARI!
Kıymetli Vatandaşlarımız,— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) June 12, 2026
Evlatlarımız, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yarın önemli bir sınava girecek.
Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye… pic.twitter.com/aNs2kRCZu1