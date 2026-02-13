Bu yılın ramazan teması cami ve hayat

Diyanet İşleri Başkanı
Safi Arpaguş, 2026 yılı ramazan
ayı temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirlediklerini açıkladı. Arpaguş, 18 Şubat Cuma akşamı teravih namazıyla ramazana girileceğini hatırlattı. Başkanlığın her yıl ramazanda toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir temayı gündemine aldığını dile getiren Arpaguş, "2026 yılı ramazan temasını 'Ramazan, Cami ve Hayat' olarak belirledik. Ramazan ayı boyunca bu tema çerçevesinde yapacağımız programlarla mabet ile hayat arasındaki bağın önemine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bununla İslam
'ın mabet merkezli hayat tasavvurunun daha iyi anlaşılmasını ve camilerimizin temsil ettiği değerlerin hayata taşınmasını amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu. Son yıllarda yaşanan hızlı kentleşmenin insanların bireyselleşmesine ve aralarındaki bağların gitgide zayıflamasına sebebiyet verdiğini vurgulayan Arpaguş, "Bu kutlu zaman dilimi, çağın baş döndürücü hızıyla savrulan zihinlerimizi teskin etmek, gönüllerimize inşirah vermek, kulluk yönündeki istikametimizi tahkim etmek için bizlere sunulmuş değerli bir imkândır" ifadelerine yer verdi.