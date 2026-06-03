Haberler Yaşam Haberleri Buca Belediyesinde işler durma noktasına geldi…Buca’da vekalet krizi
Giriş Tarihi: 3.06.2026 14:29

Buca Belediyesinde işler durma noktasına geldi…Buca’da vekalet krizi

Hafta başında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Buca Belediyesine yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın emniyetteki işlemleri sürerken bu sefer de belediyede yönetim krizi patlak verdi.

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Buca Belediyesinde işler durma noktasına geldi…Buca’da vekalet krizi
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Geçtiğimiz pazartesi günü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi'ne yönelik 6 il de gerçekleştirilen operasyon sonucunda Başkan Görkem Duman ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

VEKALET HENÜZ VERMEDİ

Hafta başında gözaltına alınan Başkan Duman'ın henüz belediyede yerine başkanvekili bırakmaması kriz çıkardı. Belediyede işlerin önemli bölümü durma noktasına geldi. Yaklaşmakta olan maaş ödeme günü öncesi ilçe belediyesinde yaşanan belirsizlik çalışanlar arasında da büyük tedirginlik yarattı. Maaşların ödemelerinin yapılabilmesi için Duman'ın hakim karşısına çıkmadan önce bir meclis üyesine başkanvekilliği görevini vermesi gerekiyor.

CUMA GÜNÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirilirken yarın (Perşembe) ya da Cuma günü hakim karşısına çıkarılmaları bekleniyor.

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Buca Belediyesinde işler durma noktasına geldi…Buca’da vekalet krizi
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