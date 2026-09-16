Buca Belediyesi’nde maaş krizi: 7 aydır maaş alamayan 80 işçi eylem yaptı!

MÜDÜR ATAMASI BAHANESİ

AK Parti Buca Belediyesi Grup Başkanvekili Veli Balyemez, belediye yönetiminin 'müdür atanması' bahanesinin arkasına sığındığını belirterek, "Çiğli'den getirilen Belediye Başkan Yardımcısı'nın 'Ben bu maaşları ödemem, kim ne yaparsa yapsın, işi bıraksın gitsin' dediği ifade ediliyor. Çiğli'den gelip kimse Buca'da ahkam kesemez. Buca'nın sahibi bu emekçilerdir. Peygamber Efendimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturuyla hareket ediyoruz. CHP'nin emek temsilcisi olmadığını, yıllardır çalışanların sırtından vurgun yaptığını görüyoruz" dedi. Balyemez; Görkem Duman'ın gidişi ve Hüseyin Benzer'in gelişiyle kentin daha da kötüye gittiğini, işçi alacakları dururken şirket ödemelerine öncelik verildiğini, yolların çöp ve parkların pislik içinde olduğunu da sözlerine ekledi.