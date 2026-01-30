Buca Belediyesinde yine maaş krizi: Duman sözünde durmadı, ortalık karıştı

CHP'li Buca Belediyesi işçisine verdiği sözü yine tutmadı. Belediye yönetimi 25 ocakta ödeyeceğini duyurduğu kişi başı 50 bin lirayı bulan işçi alacaklarını önce önce 29 ocak perşembeye sonra da 6 şubat Cuma'ya ertelediğini duyurdu.

AKSAKLIK YAŞANDI

Belediye yönetimi gecikmeye gerekçe olarak da bankadan çekilecek 375 milyon liralık kredide son anda yaşanan bir sorunu gösterdi. Belediyenin ödemeleri 1 hafta daha ötelemesi işçiler arasında büyük tepki ile karşılandı.

SENDİKADAN BİLGİLENDİRME

Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetimi, işçilerin cep telefonlarına SMS mesajı atarak belediyenin kredi çekimi konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle ödemeyi 6 Şubat Cuma Günü yapacağını belirtti. Ardından da belediye çatısı altında görev yapan birimlerle ayrı ayrı toplantı yapıp durum değerlendirmesi yapacaklarını duyurdu.

GÜN BOYU TOPLANTI

Sendika ile işçiler arasında gün boyu devam eden toplantılardan sonuç çıkmadı. Sendikanın yaşanan gecikmeye karşı nasıl bir yol haritası izleyeceği 1 Şubat pazartesi günü netleşecek.

PAZARTESİ NETLEŞECEK

Eylem kararı alınması durumunda belediye çatısı altında görev yapan 1800 işçi iş bırakacak. İlçede belediye hizmetleri duracak. Ya da eylem rafa kalkacak. İşverenin ödeyeceğim dediği 6 şubat Cuma günü beklenecek.