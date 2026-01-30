Haberler Yaşam Haberleri Buca Belediyesinde yine maaş krizi: Duman sözünde durmadı, ortalık karıştı
İzmir Buca Belediyesinde işçiye verilen sözler yine tutulmadı. Hafta başında eylem yapan işçilere ‘maaş ve fazla mesaileriniz 29 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar ödenecek’ sözü veren belediye yönetimi, yine çark etti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yaşanan gecikmeye gerekçe olarak banka kredisini gösterdi. Kredinin henüz belediye hesaplarına yatmadığını öne süren Duman sendika ile yaptığı görüşmede ödeme için 6 Şubat Cuma gününü işaret etti. Daha önce birçok kez sendikaya sunduğu ödeme takvimine uymayan Buca Belediyesi’nin bu tutumu ödeme bekleyen belediye işçileri arasında büyük tepkiye neden oldu.

CHP'li Buca Belediyesi işçisine verdiği sözü yine tutmadı. Belediye yönetimi 25 ocakta ödeyeceğini duyurduğu kişi başı 50 bin lirayı bulan işçi alacaklarını önce önce 29 ocak perşembeye sonra da 6 şubat Cuma'ya ertelediğini duyurdu.

Belediye yönetimi gecikmeye gerekçe olarak da bankadan çekilecek 375 milyon liralık kredide son anda yaşanan bir sorunu gösterdi. Belediyenin ödemeleri 1 hafta daha ötelemesi işçiler arasında büyük tepki ile karşılandı.

Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetimi, işçilerin cep telefonlarına SMS mesajı atarak belediyenin kredi çekimi konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle ödemeyi 6 Şubat Cuma Günü yapacağını belirtti. Ardından da belediye çatısı altında görev yapan birimlerle ayrı ayrı toplantı yapıp durum değerlendirmesi yapacaklarını duyurdu.

Sendika ile işçiler arasında gün boyu devam eden toplantılardan sonuç çıkmadı. Sendikanın yaşanan gecikmeye karşı nasıl bir yol haritası izleyeceği 1 Şubat pazartesi günü netleşecek.

Eylem kararı alınması durumunda belediye çatısı altında görev yapan 1800 işçi iş bırakacak. İlçede belediye hizmetleri duracak. Ya da eylem rafa kalkacak. İşverenin ödeyeceğim dediği 6 şubat Cuma günü beklenecek.

