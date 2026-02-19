CHP’li Buca Belediyesi’ne çevre kirliliği cezası

Geçtiğimiz günlerde İzmir ve çevresinde etkili olan sağanak yağış, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesinde kaçak olarak depolanan evsel atıkların yağmur suyu ile birlikte cadde ve sokaklara akmasına neden oldu. Durum böyle olunca yerleşim yerlerinin önleri evsel atıklarla doldu. Buca'da belediye eli ile ortaya çıkan çevre kirliliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü el koydu. Temizlik işleri şantiyesinin bulunduğu alanda ve çevre sokaklarda inceleme yapan il müdürlüğüne bağlı ekipler görüntü alıp tutanak tuttu. Ardından da CHP'li Buca Belediyesi hakkında çevre kirliliğine sebep olduğu gerekçesi ile idari işlem başlattı. Çevre Bakanlığının daha önce de iki kez temizlik işleri şantiyesinde kaçak olarak vahşi çöp depolaması yaptığı için para cezasına çarptırdığı Buca Belediyesi'nin aynı hatayı üçüncü kez yapması skandal olarak nitelendirildi.

Geçtiğimiz aylarda çalışanlarının maaş ve toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye dönük alacaklarını zamanında yatırmadığı için art arda belediyede örgütlü sendikanın iş bırakma eylemlerine sahne olan CHP'li Buca Belediyesi, bu sefer de çevre katliamına imza attı.

ÇÖPLERİ TRANSFER İSTASYONUNA GÖTÜRMEK YERİNE ŞANTİYEDE DEPOLADI

Buca Belediyesi, ilçe genelinde cadde ve sokaklardan topladığı evsel atıkları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp transfer istasyonuna götürmek yerine kaçak olarak Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda bulunan kendisine ait Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesine yığdı.

YAĞMUR SUYU İLE BİRLİKTE SOKAKLARA ÇÖP AKTI

Geçtiğimiz hafta İzmir'de etkili olan sağanak yağış, şantiyede kaçak olarak depolanan çöplerin yağmur suları ile birlikte cadde ve sokaklara akmasına neden oldu. Belediyeye ait tesise komşu cadde ve sokaklar şantiyeden akan çöpler nedeniyle etrafa mikrop saçmaya başladı.

ÇEVRE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Yaşananlara isyan eden Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri kötü koku ve ortaya çıkan kirliliğe tepki göstererek yetkilileri göreve davet etti. Belediyeye ait şantiyede depolanan çöpler nedeniyle artan koku ve sinek sorunu yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, oluşan kötü tablodan yaşamlarının olumsuz yönde etkilediğini belirtip Buca Belediyesine tepki gösterdi.

SORUMLULAR HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Sosyal medyaya düşen cadde ve sokaklara akan çöp görüntüleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Buca Belediyesi'ne ait temizlik işleri şantiyesine giderek şantiyede ve şantiyeye komşu cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Meydana gelen çevre kirliliği ile ilgili fotoğraf çekip tutanak tutan ekipler, Buca Belediyesi hakkında idari işlem başlattı. Ardından da çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İl müdürlüğü yetkililerinin Buca Belediyesi'ne süre verip çöpleri bulunduğu yerden kaldırmasını istediği öğrenildi.

BUCA BELEDİYESİ DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ CEZA YEMİŞ

SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre yaşananlar, Buca Belediyesi'nin ilk vukuatı değil. Buca Belediyesi, daha önce de temizlik işleri şantiyesinde evsel atıkları kaçak olarak vahşi depoladığı için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2 kez para cezasına çarptırılmış. Başlatılan idari soruşturma çerçevesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Buca Belediyesi'ne tekrar idari para cezası kesebilecek. Belediye, bu sefer art arda aynı yerde çevre kirliliğine neden olmanın faturasını ağır ödeyecek. Çevre Kanunu'na göre aynı suçun birden fazla tekrarlanmış olması nedeniyle belediyeye katlamalı para cezası kesilebilecek.