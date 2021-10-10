Buca sapığı yakalandı!

Şüphelinin, daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunduğu belirtildi. Amed G.'nin polisteki ilk ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan Amed G., 26 Eylül tarihinde bir kadını taciz ettikten sonra kaçarken çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.