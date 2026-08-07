Buca’da 3.2 milyar liralık kara delik! Sorumlulardan hesap sorulsun!

Maaşlarını alamadıkları için sık sık işçi eylemlerine sahne olan Buca Belediyesi'ne bağlı şirketlerin içine düşürüldükleri borç batağı gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz aylarda CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından mecliste yapılan oylama ile yerine vekaleten Hüseyin Benzer seçildi.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer

KARA DELİK

Benzer'in talimatı ile Buca Belediye Meclisinin Temmuz ayı ikinci oturumuna sunulan önerge belediye şirketlerinin içine düşürüldüğü borç batağını gözler önüne serdi.

23 TAŞINMAZ TEMİNAT GÖSTERİLECEK

Başkan Vekili Benzer, meclise önerge sunarak Buca Belediyesine bağlı İmar ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 3 milyar 182 milyon 843 bin 165 lira tutarındaki SGK borcuna karşılık mülkiyeti belediyeye ait 23 taşınmazın teminat olarak gösterilmesi talep etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Balyemez

DİĞER ŞİRKETLERDE AYNI DURUMDA

Yapılandırma talepleri bununla da sınırlı kalmadı. Mecliste ayrıca Buca Belediyesi iştiraki Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.'nin 32 milyon 800 bin lirayı aşan SGK borcu için belediyeye ait bir tarım arazisi ile Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.'nin 15 milyon 500 bin lirayı aşan SGK borcu için belediyeye ait bir tarım arazisinin teminat gösterilmesi öngörüldü. Her iki önerge de görüşülmek üzere acil kodu ile komisyonlara sevk edildi.

AK PARTİLİ BALYEMEZ: "SORUMLULARDAN HESAP SORULSUN"

Önergeler görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Balyemez, SGK borçlarının oluşmasında sorumluluğu bulunan isimlerden hesap sorulması gerektiğini söyledi. Belediyeye ait 3 şirketin SGK'ya olan toplam borcunun 3.2 milyar lira civarında olduğunu hatırlatan Balyemez: "Biz bunları oyluyoruz ama bu borcu yapanlardan da hesap sorulsun. Zamanında ödemeyerek bu kentin önünü kapattılar. Bu süreci bu noktaya getirenlerden hesap sorulması noktasında temennimiz var" ifadelerini kullandı.