Buca’da bıçak kemiğe dayandı! Memurlar iş bıraktı: "Sadaka değil alın terimizin karşılığını istiyoruz..."

Buca'da her ay maaşlarla birlikte ödenmesi gereken sosyal denge tazminatlarını 4 aydır alamayan 300 memur, belediye binası önünde önce basın açıklaması yaptı ardından da yarım gün iş bıraktı.Grup adına açıklama yapan Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Mali Sekreteri Özgür Özmutlu, verilen sözlere inanarak geçtiğimiz haftalarda eylemleri askıya almalarına rağmen verilen sözlerin yine tutulmadığını belirtti. Özmutlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün gelinen noktada görüyoruz ki; memur emekçilerine verilen sözler yine tutulmadı. Buca Belediyesinde görev yapan memur emekçilerinin sosyal denge tazminatı halen daha ödenmemektedir. Buradan açıkça söylüyoruz; biz sadaka ve lütuf istemiyoruz. Biz emekçinin çalışarak elde ettiği emeğinin karşılığını istiyoruz" diye konuştu.

"İCRA TAKİBİ BAŞLATILAN ÜYELERİMİZ VAR"

Sosyal denge tazminatlarını alamayan memurların geçim sıkıntı yaşadığını belirten Özmutlu; "Okulların açıldığı dönemde; çocuğunun cebine harçlık koyamayan emekçilerimiz var. Ev kirasını ödeyemeyen, ev sahibine mahcup arkadaşlarımız var. Banka kredileri nedeniyle icralık memurlarımız var. Geçim sıkıntısı nedeniyle borç batağında olan emekçilerimiz var. Buca'nın hizmetini aksatmayan, bu kentin yükünü omuzlayan, alın teriyle yaşayan emekçi bu tabloyu asla hak etmiyor. İşveren, belediyenin ekonomik krizi içerisinde olduğu ifade ediyor. Bu krizin sorumlusu belediye çatısı altında çalışan memur ve işçiler değildir. Bu yükü bize yıkamazsınız… Bunun hesabını bizlerden soramazsınız." Diye konuştu.

4 AYDIR SDT ÖDENMİYOR

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek ise 4 aydır sosyal denge tazminatlarının ödenmediğini hatırlatıp şunları söyledi. "Buca Belediyesi bünyesinde bu kente gece gündüz demeden, özveriyle hizmet veren kamu emekçileri olarak bugün bir kez daha haklarımızı haykırmak için bir aradayız. Aylar boyunca ödenmeyen SDT'ler yüzünden memur arkadaşlarımız zor durumdadır. Bankalara ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle birçok arkadaşımız icralık duruma düşmüştür." Diye konuştu.

KABUL EDİLEMEZ

SDT tazminatı ödemelerinin aksatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Hükenek: "Bugün Eylül ayı... Okullar açıldı, yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Her birimizin evinde okula giden, geleceğe hazırlamaya çalıştığımız evlatlarımız var. Mutfaktaki yangın yetmezmiş gibi; kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine, servis ücretlerinden beslenme masraflarına kadar eğitim giderlerinin fahiş oranlarda arttığı bu dönemde, ailelerimizi ve çocuklarımızı mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur! Bizler çocuklarımızın en temel ihtiyacı olan eğitim masraflarını dahi karşılamakta zorlanırken, emeğimizin karşılığı olan alacaklarımızın aylardır ödenmemesi büyük bir sorundur" şeklinde konuştu.

"SADAKA DEĞİL ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Konuşmasında Buca Belediye Yönetimine de çağrıda bulunan Hükenek; "Tam 4 aydır biriken geriye dönük SDT alacaklarımızın eksiksiz ve derhal hesaplarımıza yatırılmasını, emeğimizi ve ailelerimizin rızkını belirsizliğe iten bu erteleme anlayışına son verilmesini talep ediyoruz. Bizler sadaka değil, alnımızın terinin, emeğimizin ve toplu sözleşmeden doğan yasal haklarımızın karşılığını istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğinin, geçim mücadelemizin ve alın terimizin gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Hakkımız olanı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından iş bırakan memurlar belediye binası önünde mesai saati sonuna kadar oturma eylemi başlattı.