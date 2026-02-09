Buca’da bıçak kemiğe dayandı! Sendika verilen sözler tutulmayınca yine iş bıraktı...

İşçi maaşlarını ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan sosyal hakları zamanında ödemediği için sık sık işçi işlemlerinin değişmez adresi haline gelen CHP'li Buca Belediyesinde işçiye verilen sözler yine tutulmadı.

SÜRESİZ İŞ BIRAKMA

Durum böyle olunca 1800 işçinin yer aldığı belediyeye bağlı Buca Mar Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetimi, süresiz iş bırakma kararı aldı.

TÜM BİRİMLERİ KAPSIYOR

Sendika alınan iş bırakma kararının belediyenin tüm birimlerini kapsadığını duyurdu. 9 Şubat Pazartesi sabahı, belediyenin Menderes Caddesi üzerindeki ana binasına gelen çalışanlar kart bastı fakat işbaşı yapmadı.

40 GÜN GEÇTİ, ÖDEME YAPILMADI

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada, daha önce verilen ödeme tarihinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığına dikkat çekildi. Belediye çatısı altındaki tüm birimlerde süresiz iş bırakma eyleminin 9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibariyle başladığını duyuran sendika belediye işçisinin artık ekonomik anlamda dayanma gücünün kalmadığını, borç yükü altında ezilen emekçilerin işe gidip gelmek için dahi yol parası bulmakta zorlandığını belirtti. Açıklamada yaşananların sorumsunun sendika değil işçiye verdiği sözleri yerine getirmeyen belediye yönetimi olduğunun altı çizildi.

EYLEME KATILIM ZORUNLU

Sendika tarafından yapılan açıklamada, eyleme tüm üyelerin katılımının zorunlu olduğu ifade edildi. Sendika eyleme katılan işçilerin sabah 08.30'da giriş, akşam 17.30'da çıkış kartı basacağını belirtti. Haber vermeden eyleme katılmayan ya da kart basmayan üyeler hakkında denetim yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI

Artık işçinin beklemeye sabretmeye tahammülü kalmadığını belirten sendika yaptığı yazılı açıklamada: "Bütün işçilerin durumu içler acısı bir hal almış, borçlar boyunu aşmıştır. Dayanmaya ya da çalışmaya artık gücümüz kalmamıştır. İşe gidip gelmek için bile yol parasını bulamaz haldeyken kimse bizden iş yapmamızı beklemesin. Bu durumun buraya gelmesinin sebebi DİSK Genel İş Sendikası olmadığını bir kez daha buradan bütün kamuoyuna ifade etmek isteriz. Bütün çabamız ve aldığımız inisiyatife rağmen maalesef sorun çözülmemiştir. Bizimde üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır. Eyleme bütün üyelerimizin katılması son derece önemlidir" denildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

BANKALAR BİLE KREDİ VERMİYOR

Öte yandan piyasaya ve çalışanlarına yüklü miktarda borcu bulunan Buca Belediyesine bankaların da kredi vermediği öğrenildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz haftalarda belediye meclisinden işçi alacaklarını ödemek için 375 milyon liralık kredi yetkisi almıştı. Belediye yönetiminin bankalarda yaptığı görüşmelerde bankaların batık belediye olarak da anılan Buca Belediyesine kredi vermediği, dolayısı ile de işçi alacaklarının ödenemediği sızan bilgiler arasında yer aldı.