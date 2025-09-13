Buca’da işçiler vazgeçmiyor! Oturma eylemi 5. gününde!

Buca Belediyesi'nde aylardır süren maaş krizi işçilerin sabrını taşırdı. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı maaşlarını alamayan işçiler toplu sözleşme kaynaklı geriye dönük alacakları da ödenmeyince isyan bayrağını çekti. Hafta başında eylem kararı alan yaklaşık 2 bin işçi iş bırakıp oturma eylemi başlattı. İşçiler en az 2 maaş ödenene kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ikna çabaları da sonuç vermeyince ilçe sınırları içinde toplanmayan çöpler insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı.

EYLEME DEVAM KARARI

Geçtiğimiz Cuma günü belediye yönetimi Haziran ayı maaşları ile temmuz ayı maaşlarının küçük bir bölümünü hesaplara yatırdı. Fakat sonuç değişmedi. İşçiler Temmuz maaşının kalan bölümünün yatana kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı.

BEKLEYİŞ SONUÇSUZ KALDI

Cuma akşamı mesai bitimine kadar kalan bölüm yatırılmayınca eylem 5. Gününde de devam etti.

60 BİN TL ÖDEME YAPILDI

Kişi başı yaklaşık 150 bin lira alacağı bulunan işçiler adına açıklama yapan Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız "Bizim acil çözülmesi gereken taleplerimiz var. En başından Haziran ve Temmuz ayı maaşlarını istediğimizi söyledik. Bu taleplerimiz yerine gelmeden iş başı yapmaya niyetimiz yok. İki maaş ödendikten sonra kalan alacaklarımızla ilgili bir tarih verilmesini istiyoruz. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.