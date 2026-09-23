Buca’da isyan! Memurlar yarım gün iş bıraktı: Para yoksa hizmette yok!

Buca Belediyesi'nde bıçak kemiğe dayandı. Verilen sözler tutulmayınca belediyede çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu şube yönetimi iş bırakma kararı aldı. Dün saat 11.00'da Buca Belediye Binası önünde toplanan sendika üyeleri önce basın açıklaması yaptı, ardından da öğleden sonra yarım gün iş bıraktı.

HAK ARAMAK İÇİN BURADAYIZ

Belediye binası önünde grup adına basın bildirisini Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu şube başkanı Murat Bekar okudu. Bugün belediye binası önünde keyiften toplanmadıklarını belirten Bekar; "İşçisiyle, memuruyla Buca Belediyesi emekçilerine verilen sözlerin tutulmamasına, emekçinin yok sayılmasına, görmezden gelinmesine ve emeğinin karşılığının zamanında ödenmemesine dur demek için buradayız!" ifadelerini kullandı.

EMEKÇİNİN HAKKI ALIN TERİ KURUMADAN VERİLMELİDİR

Açıklamasına; "Bizim inancımızda emek kutsaldır." Diyerek devam eden Bekar sözlerini şöyle sürdürdü: "Emekçinin hakkı bekletilmez! Emekçinin hakkı, alın teri kurumadan verilmelidir! Bugün okulların açıldığı, geçim sıkıntısının her geçen gün daha da ağırlaştığı bir dönemdeyiz. Çocuğuna defter ve kitap alamayan, elektrik ve su faturasını ödeyemeyen, kirasını ödeyemeyen kredi kartı borcunu ödeyemeyen emekçilerimiz var. Bizler burada bir lütuf istemiyoruz. Bizler sadaka istemiyoruz. Bizler alın terimizin karşılığını istiyoruz!" dedi.

EMEKÇİNİN HAKKINI VERMEYEN ANLAYIŞ UTANSIN

Toplu sözleşmelerden doğan haklarının zamanında ödenmesini istediklerini belirten Bekar; "Şunu da buradan açıkça ifade ediyoruz: Emekçi hakkını istemekten utanmaz! Utanması gereken, emekçinin hakkını vermeyen anlayıştır! Kimse emekçiye hakkını istediği için suçluymuş gibi davranamaz. Emekçi, alın terinin karşılığını istemekten asla geri durmayacaktır. Buradan Buca Belediyesi yönetimine açıkça sesleniyoruz: Sizler göreve Buca halkına hizmet etmek için geldiniz. Bu hizmeti de emekçinin alın teri ve emeğiyle gerçekleştireceksiniz. Emekçiyi yok sayan, görmezden gelen, sorunlarına sırtını dönen bir anlayışla Buca'ya hizmet edemezsiniz." dedi.

OTURDUĞUNUZ MAKAMLAR TAPULU MALINIZ DEĞİL

Açıklamasına; "Buca Halkı ve Buca'da oturan emekçiler sizlere; çalışanlarınızı icralık edin, borç batağına sürükleyin, tefecilerin kapısına mahkûm edin diye oy vermedi." Diyerek devam eden Bekar sözlerini şöyle sürdürdü: "Oturduğunuz makamlar kimsenin babasının tapulu malı değildir! Buca halkı ve Buca emekçileri sizlere bu makamları nasıl emanet ettiyse, gerektiğinde hesabını sormasını da bilir. Buradan Buca halkına ve emeklilerimize de sesleniyoruz: Buca'yı tanımayan, Buca'nın sokaklarını, esnafını ve emekçisini bilmeyen; emekçinin sorunlarına sırtını dönen bir anlayışla bu kentin sorunlarının çözülemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Buca'nın bütçesini düzeltmek adına dışarıdan getirilen bürokratlarla, emekçiyi yok sayarak bu işin yürümeyeceğini artık herkes görmelidir. Buca Belediyesi'nin gerçek gücü, bu kentin alın teri döken emekçileridir. Bizler hiçbir siyasi hesap peşinde değiliz. Bizim mücadelemiz makamlar için değil, emek ve emekçinin hakkı içindir" dedi.

EMEKÇİNİN SESİNİ DUYUN, HAKKINI VERİN

Birlik ve beraberlik içerisinde, hukuki, demokratik ve meşru mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizen Murat Bekar: "Buca Belediyesi yönetimine çağrımız nettir: Emekçinin sesini duyun, hakkını verin, sözünüzün arkasında durun! Aksi takdirde mücadelemiz büyüyerek devam edecektir. Sizlere tarihin derinliklerinden gelen bir yeminle seslenmek istiyorum. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement işte boynumu asarsa, işte hançer işte boynumu keserse Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan." Diye konuştu. Basın açıklamasının ardından belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan memurlar öğleden sonra yarım gün iş bıraktı.