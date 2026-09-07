Buca’da parsel parsel imar skandalı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Bilirkişi raporu: 2 kata 12, 6 kata 15 kat ruhsat...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, Buca Belediyesi'nin imar uygulamaları, ruhsatlandırma işlemleri, yapılaşma koşulları ve kaçak yapı iddiaları mercek altına alındı. Raporda çok sayıda parsel bakımından mevzuata uygunluk yönünden değerlendirmeler yapıldı.

2 KATLIK PARSELE 12 KAT RUHSAT

Raporda en dikkat çekici başlıklardan biri Tınaztepe Mahallesi'ndeki 42674 ada 15 parsel oldu. Altun İnşaat'ın Altun Teras projesinin bulunduğu taşınmaz için 25 Nisan 2022 tarihli imar durum belgesinde yapılaşma koşulunun 2 kat olarak belirlendiği görüldü. Ancak şirketin ikinci başvurusu sonrasında Buca Belediyesi Teknik Komisyonu'nun 9 Mayıs 2022 tarihli kararıyla, farklı kullanım kararlarına sahip alanlar için geçerli olan ve 15 kata kadar yapılaşmaya imkân veren plan notunun söz konusu parsele de uygulanmasına karar verildi. Bilirkişi heyeti, bu plan notunun parsel açısından uygulanabilir olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bunun ardından 28 Temmuz 2022 tarihinde 2 bodrum + zemin + 11 kat şeklinde yapı ruhsatı düzenlendi. Böylece planla belirlenen 2 katlık yapılaşma koşuluna karşın yapıya yol üstünde 12 kat ruhsat verildiği rapora yansıdı.

EMSAL HESABINDA DA DİKKAT ÇEKEN FARK

2 bin 235 metrekarelik parsel için yüzde 40 TAKS sınırına göre azami taban alanının 894 metrekare olması gerektiği hesaplandı. Raporda, emsal değeri ayrıca belirlenmeyen parsellerde toplam kat alanının taban alanı ile kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanması gerektiği belirtildi. Buna göre 2 kat üzerinden toplam alanın 1.788 metrekareyi geçmemesi gerektiği değerlendirilirken, ruhsatta mesken alanlarının toplamının 6 bin 154 metrekare, mimari projede ise emsal alanının 4 bin 88,15 metrekare olarak gösterildiği belirtildi.

6 KATLIK TİCARET ALANINA 15 KAT

Rapordaki ikinci önemli dosya ise kamuoyunda Altun Yaşam projesi olarak bilinen yapı oldu. Tınaztepe Mahallesi'ndeki 624 ada 10 parsel için 2 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen imar durum belgesinde taşınmazın Ticaret Alanı olduğu, yapılaşma koşulunun ise 2,40 emsal ve Yençok 6 kat olarak belirlendiği görüldü. Bilirkişi raporunda, bu parselde de farklı kullanım kararları için düzenlenen 15 katlık plan notunun kapsamı dışında uygulandığı ve yapılaşma hakkının artırıldığı değerlendirildi. Rapora göre projede 6 kat yapılaşma koşuluna rağmen 15 kata kadar ruhsatlandırma yapıldığı tespit edildi. Bilirkişi heyeti ayrıca her iki projede de emsal sınırlarının aşıldığı değerlendirmesinde bulundu.

4 KATLIK PARSELE 15 KAT

Raporda yalnızca Altun İnşaat'a ait projeler değil, Buca'nın farklı bölgelerindeki çok sayıda parsel de incelendi.Tınaztepe Mahallesi'ndeki 8331 ada 5 parsel için 18 Mayıs 2022 tarihli imar durum belgesinde yapılaşma koşulunun 4 kat olduğu belirlendi. Buna karşın farklı bir plan notunun uygulanmasıyla 27 Ekim 2022 tarihinde zemin + 14 kat olmak üzere 15 katlı yapı için ruhsat düzenlendiği tespit edildi. Bilirkişi heyeti, söz konusu 15 katlık plan notunun bu parsel açısından uygulanmasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirmesini yaptı. Ayrıca TAKS ve emsal hesaplarında da sınırların aşıldığı belirtildi.

YANAN ORMAN ALANINDA 5 VİLLA

Bilirkişi raporunun bir diğer çarpıcı bölümü ise Doğancılar Belenkuyu'daki yanan orman alanına ilişkin oldu. Raporda, 122 ada 18 parselde uydu görüntüleri üzerinden zaman içerisinde yükseldiği değerlendirilen 5 villa tespit edildi. Bölgedeki yapılaşmayla ilgili 2023 yılında yapı tatil zabıtları düzenlenmesine rağmen, rapora göre yapıların yıkılmadığı ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği belirlendi.

ÜNİVERSİTE ALANLARI DA RAPORDA

Adatepe Mahallesi'ndeki bazı parseller de bilirkişi incelemesine girdi. 750 ada 103 ve 105 parsellerin 2020 tarihli imar durum belgelerinde üniversite gelişim alanı kullanımında bulunduğu, sonraki belgelerde ise yüksek öğretim tesis alanı olarak gösterildiği belirtildi. Raporda ayrıca bazı ruhsatlarda TAKS sınırlarının aşıldığı, kat ve emsal hesaplarında ise imar planlarıyla uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi.

395 SAYFALIK RAPORDA MERCEK ALTINA ALINDI

Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın imar ayağında hazırlanan 395 sayfalık bilirkişi raporu, ilçedeki çok sayıda ruhsat ve yapılaşma işlemini teknik açıdan inceledi. Raporda yer alan tespitler, soruşturmanın bundan sonraki hukuki sürecinde delil ve değerlendirme konusu olacak. Bilirkişi raporundaki tespitlerin nihai hukuki sorumluluk anlamına gelmediği, soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiği belirtildi.