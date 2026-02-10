Buca’da SABAH yazdı eylem bitti: Maaş sözü eylemi bitirdi

İzmir Buca Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 1800 işçi, önceki gün yan ödeme ve mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesi ile iş bıraktı. SABAH CHP'li Buca Belediyesi'nde yaşanan ödeme krizini 'Maaşlarını alamayan çalışanlar iş bıraktı' başlığı ile manşetine taşıdı. Haber büyük ses getirdi. Devreye CHP Genel Merkezi girdi.

GENEL MERKEZ DEVREDE

Önceki gün kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin CHP İl Başkanlığında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı belediye başkanları ile birebir görüşme yaptı.

BELEDİYE YÖNETİMİ ÖDEME GARANTİSİ VERDİ

Bu görüşmenin ardından Belediye yönetimi iş bırakıp eylem yapan işçilere kişi başı 50 bin lirayı bulan alacaklarının 10 Şubat Salı günü akşam mesai bitimine kadar yatırma garantisi verdi. Bunun üzerine Buca Belediyesine bağlı Buca Mar Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube yönetimi yaptığı değerlendirme sonrası eylemi bitirme kararı aldı.

SABAH'A TEŞEKKÜR

Konuya ilişkin açıklama yapan sendika, üyelerin kasım ayı maaşından kalan yan hakları, mesaileri ve yemek kartlarının 10 Şubat saat 17.00'ye kadar hesaplara yatırılacağının garanti altına alındığını belirtti. Sendika bu ödeme ile Buca Belediyesinde çalışan üyelerin, tüm alacaklarının ödenmiş olacağını geriye dönük hiçbir alacağın kalmayacağını duyurdu. Sendikanın açıklaması belediye şirketinde çalışan yaklaşık 1800 işçi arasında büyük sevinçle karşılandı. Gazetemizi arayan çok sayıda belediye çalışanı etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti.

GÖZLER 15 ŞUBAT'A ÇEVRİLDİ

Şimdi tüm gözler Ocak ayı maaşlarının yatırılacağı 15 Şubat tarihine çevrildi. Ocak ayı maaş ödemelerinde herhangi bir gecikme olması durumunda sendikanın eylem sürecini tekrar başlatabileceği belirtildi.