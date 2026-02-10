Haberler Yaşam Haberleri BUDO’dan 8 sefere iptal!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 01:38

BUDO’dan 8 sefere iptal!

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

DHA
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

