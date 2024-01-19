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Giriş Tarihi: 19.1.2024 09:13

BUDO'nun 10 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 10 seferi, oılumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA
BUDO’nun 10 seferi iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

4 SEFER DAHA İPTAL EDİLDİ

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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BUDO'nun 10 seferi iptal edildi
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