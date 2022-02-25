Haberler Yaşam Haberleri BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!
Giriş Tarihi: 25.2.2022 08:50

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

İHA
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi!

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar: Bizim güçlerimiz çatışmaya girmeyecek
Son dakika: Fenerbahçe, Konferans Ligi’ne veda etti! Slavia Prag şans tanımadı…
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Ukrayna lideri Zelenskiy Batı’ya sitem etti! Yalnız bırakıldık
Son dakika: Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna Savaşı...
Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD'den flaş F-35 hamlesi
ARKADAŞINA GÖNDER
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA