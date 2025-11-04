Haberler Yaşam Haberleri Buducnost VOLI - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup B grubu 6. hafta mücadelesi
Giriş Tarihi: 4.11.2025 18:11

Buducnost VOLI - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup B grubu 6. hafta mücadelesi

Basketboldaki temsilcimiz Beşiktaş GAİN, EuroCup B grubu 6. haftada zorlu mücadelesine devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, gruptaki yeni maç gününde Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye konuk olacak. Deplasmandan galibiyetle dönerek gruptaki sıralamasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın bu kritik karşılaşması için heyecan dorukta. Peki; Buducnost VOLI - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Buducnost VOLI - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup B grubu 6. hafta mücadelesi

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta bu sezon iddialı bir performans sergilemeyi amaçlarken, gruptaki her galibiyetin önemi giderek artıyor. Buducnost VOLI, özellikle evinde sert oynayan bir rakip olmasıyla biliniyor. Dolayısıyla bu deplasman, Kara Kartal için ligdeki konumunu belirleyici nitelikte olacak. Tüm Beşiktaş taraftarları ve basketbolseverler, maçı canlı izlemek için yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Buducnost VOLI - Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda?

BUDUCNOST VOLI - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) galibiyet serisini sürdürmek için Karadağ'da sahaya çıkacak. Beşiktaş Basketbol Takımının EuroCup B grubu 6. hafta maçı bilgileri şöyle:

Tarih: 4 Kasım 2025 Salı

Saat: 21:00 (TSİ)

BUDUCNOST VOLI - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın EuroCup karşılaşması TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen temsilcimiz EuroCup B gurbunda lider konumunda bulunuyor. Deplasmandan da galibiyetle dönmek isteyen Siyah Beyazlılar geçen sezon karşılaştığı Buducnost maçından galibiyetle ayrılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Buducnost VOLI - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup B grubu 6. hafta mücadelesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz