Büfede akılalmaz hırsızlık: Kameraya böyle yakalandılar!

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Depo kısmındaki alkolleri poşete tek tek dolduran ve çalarak olay yerinden uzaklaşan şahıs ve gözcülüğünü yapan kişinin alkol hırsızlıkları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; güvenlik kamerasına takılan kişinin A.S.G. olduğu ve gözcü şahsın P.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alındılar.