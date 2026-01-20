Haberler Yaşam Haberleri Büfede akılalmaz hırsızlık: Kameraya böyle yakalandılar!
Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:36 Son Güncelleme: 20.01.2026 11:31

Büfede akılalmaz hırsızlık: Kameraya böyle yakalandılar!

Hatay’da tekel bayiye girerek alkol çalan ve kimliğinin belirlenmemesi için yüzünü eliyle kapatan şahıs ile ona gözcülük yapan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Yaşam
Büfede akılalmaz hırsızlık: Kameraya böyle yakalandılar!
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, Erzin ilçesinde Hakan B.'ye ait iş yerinde yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tekel bayiye gece saatlerinde gelen bir şahıs, yüzünü kapatarak önce iş yeri çevresinde keşif yaptı. İş yerine girecek bir nokta bulamayan şahıs, marketin depo kısmına girmeyi başardı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Depo kısmındaki alkolleri poşete tek tek dolduran ve çalarak olay yerinden uzaklaşan şahıs ve gözcülüğünü yapan kişinin alkol hırsızlıkları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; güvenlik kamerasına takılan kişinin A.S.G. olduğu ve gözcü şahsın P.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alındılar.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Büfede akılalmaz hırsızlık: Kameraya böyle yakalandılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz