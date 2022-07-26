Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) tarifi: Masterchef Buffalo Wings nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 26 Temmuz Salı günü yayınlanan bölümünün ardından yeni bölümde yarışmacıların hazırladığı Buffalo Wings tarifi televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Programda gördükleri Buffalo Wings yani Buffalo soslu kanatı evde hazırlamak isteyenler MasterChef Buffalo Soslu Kanat tarifi, malzemeleri ve püf noktası hakkında araştırma yapıyor. En lezzetli Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) nasıl yapılır? İşte tarifi
Mısır nişastası ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın.
Tavuk kanatlarını içine ekleyerek, tavukları tamamen kaplayana kadar karıştırın.
Fırınınızı 190 derecede, altlı üstlü ayarda ısıtın. Kanatları fırın tepsisine dizin.
İyice kızarana kadar, yaklaşık 30-40 dakika boyunca pişirin.
O sırada sosu hazırlamak için bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Üzerine acı sosu, balı ve tuzu ekleyip karıştırarak 3-4 dakika pişirin.
Pişen tavukları bir kaseye aldıktan sonra üzerine sosu ilave edin. İyice karıştırarak sosun her yere eşit şekilde dağılmasını sağlayın.
Yoğurt sosu için tüm malzemeleri karıştırın. Soslu tavukları yoğurtla ve dilerseniz çubuk sebzelerle servis edin. Afiyet olsun!
Tavukları Kızartmak İçin:
1 kg. tavuk kanat
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 paket kabartma tozu
Buffalo Sosu İçin:
2 yemek kaşığı tereyağı
½ su bardağı acı sos
1 yemek kaşığı bal (ya da toz şeker)
1 çay kaşığı tuz
Dip Sos İçin:
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
1 diş sarımsak
1 tutam kuru fesleğen
1tutam kuru nane